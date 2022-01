"நரகத்தின் வாசல்".. பூமியில் ஏற்பட்ட பெரிய குழி.. 50 வருடமாக விடாது எரியும் தீ -எங்கு? என்ன நடந்தது?

News

oi-Shyamsundar I

டார்வாசா: துர்க்மெனிஸ்தான் நாட்டில் நரகத்தின் வாயில் என்று அழைக்கப்படும் பெரிய குழியை மொத்தமாக மூட அந்நாட்டு அரசு முயன்று வருகிறது.

மத்திய ஆசியாவில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு மேலே இருக்கும் சிறிய நாடுதான் துர்க்மெனிஸ்தான். எண்ணெய் வளம் நிரம்பிய இந்த நாட்டில் நிறைய மீத்தேன் வாயு கூடங்கள் உள்ளன. இங்கே பூமிக்கு கீழே அதிக அளவு எரிபொருள் உள்ளது.

இதனால் நாட்டில் ஆங்காங்கே மீத்தேன் எடுக்கும் கூடங்களும் அமைந்துள்ளன. இப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் துர்க்மெனிஸ்தான் நாட்டில் பூமியில் காணப்படும் பெரிய குழியும், அங்கு 50 வருடமாக விடாமல் எரியும் தீயும் மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. என்ன நடந்தது என்று பார்க்கலாம்..

English summary

Gateway to Hell: Why does Turkmenistan plan to close the giant natural gas crater? - all you need to know.