குஜராத் தேர்தல்: பலே பிளான் போடும் பாஜக.. நகர்ப்புற தொகுதிகளுக்கு தனி ஸ்கெட்ச்!

அகமதாபாத்: குஜராத் மாநிலத்தில் சட்டசபை தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி கட்சிகள் வேட்பாளர்களை அறிவித்து வருகிறது. இதில் பலே பிளானுடன் பாஜக மாநிலத்தின் நகர்ப்பகுதிகளில் புதுமுகங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து வருகிறது.

குஜராத்தை பொறுத்தவரை பாஜகவின் கோட்டையாக உள்ளது. குறிப்பாக நகர்புறங்களில் அசைக்க முடியாத கட்சியாகவே உள்ளது.

நகர்புற தொகுதிகளை கணக்கிட்டு பார்த்தால் கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் 46 தொகுதிகளில் 40 தொகுதிகளை வென்று இருந்தது.

English summary

As the date of assembly elections in Gujarat has been announced, BJP, Congress and Aam Aadmi Party are announcing their candidates. In this, the BJP is giving opportunity to the newcomers in the urban areas of the state with the Pale Plan.