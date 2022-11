ஆம் ஆத்மிக்கு தாவிய எம்.எல்.ஏ.. அதிர்ச்சியில் பாஜக.. பரபரக்கும் குஜராத் தேர்தல் களம்

News

அகமதாபாத்: குஜராத் சட்டசபை தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் குஜராத் தேர்தல் களம் பரபரப்பு அடைந்துள்ளது. இந்த நிலையில், மடார் தொகுதி எம்.எல்.ஏ திடீரென பாஜகவில் இருந்து விலகி அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆம் ஆத்மி கட்சியில் இணைந்துள்ளார். இதனால் பாஜக அதிர்ச்சியடைந்துள்ளது.

182- தொகுதிகளை கொண்ட குஜராத் சட்டமன்றத்திற்கு வரும் டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

குஜராத் தேர்தல் அறிவிப்பால் அங்கு தேர்தல் களம் அனல் பறக்க தொடங்கி விட்டது.

With the announcement of the Gujarat assembly election date, the Gujarat election field is in a frenzy. In this situation, the Madar Constituency MLA has suddenly left the BJP and joined Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party. BJP is shocked by this.