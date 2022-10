ஒழுங்கா வறுக்கக் கூட மாட்டியா? ஆமைக் கறியால் அப்செட்டான கணவன்! அடித்தே கொலை செய்யப்பட்ட மனைவி!

News

oi-Rajkumar R

புவனேஷ்வர் : ஒடிசா மாநிலத்தில் புவனேஷ்வர் அருகே ஆமைக்கறியை சரியாக வறுத்துப் பறிமாறவில்லை என்ற காரணத்துக்காக மனைவியை கணவன் கொடூரமாக அடித்துக் கொலை செய்துள்ள சம்பவம் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வட மாநிலங்களில் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் பலாத்கார சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. கல்வி அறிவிலும் பொருளாதாரத்திலும் பின்தங்கிய மாநிலங்களில் இவ்வகை சம்பவங்கள் உச்சத்தை அடைந்திருக்கின்றன.

பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளும் அசாம், ஒடிசா, உத்தர பிரதேசம், ஹரியானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் அதிகரித்து வருகிறது. குடும்ப வன்முறை எனப்படும் குடும்பத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு ஆண்களால் அரங்கேற்றப்படும் கொடுமைகளும் சொல்லி மாளாது.

English summary

The incident of a husband brutally beating his wife to death near Bhubaneswar in Odisha state for not roasting the turtle curry properly has caused a stir.