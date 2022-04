சர்பிரஸை தரேனு சொல்லி கழுத்தை அறுத்தாரே ஆந்திரா புஷ்பா!.. விசாரணையில் திடுக் தகவல்

Hyderabad

oi-Vishnupriya R

ஹைதராபாத்: ஆந்திர மாநிலத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்ட மணமகனின் கழுத்தை அறுத்த பெண்ணிடம் விசாரணை நடத்தியதில் திடுக் தகவல்களை தெரிவித்துள்ளது.

ஆந்திர மாநிலம் அனகா பள்ளியை சேர்ந்த பிஹெச்டி மாணவி புஷ்பாவுக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ராமகிருஷ்ணா என்பவருக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு இருந்தது.

5 சம்பவங்கள்.. ஆளுநர் டெல்லி போன நேரம் பார்த்து.. அதிமுக செய்த பெரிய மூவ்.. உற்று பார்க்கும் திமுக!

இவர்களது திருமணம் வரும் மே 26 ஆம் தேதி நடைபெற தேதி குறிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் ஹைதராபாத்தில் இருந்து திருமணத்தை முன்னிட்டு ஊர் திரும்பிய ராமகிருஷ்ணாவை நண்பர்களுடன் சேர்ந்து பார்ட்டி வைத்துக் கொண்டாடலாம் என்று மலைப்பகுதி ஒன்றுக்கு அழைத்துச் சென்றார் புஷ்பா.

English summary

Andhra girl gives statement about why she trying to murder her fiance by slitting his throat?