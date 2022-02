Hyderabad

ஹைதராபாத்: உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பாஜகவுக்கு வாக்களிக்காவிட்டால் அவர்களின் வீடுகளை கண்டுபிடித்து புல்டோசர் கொண்டு இடித்து தரைமட்டமாக்குவோம் என தெலுங்கானா மாநிலத்தை சேர்ந்த பாஜக எம்எல்ஏ ராஜா சிங் பேசிய கருத்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஓட்டு போடலைனு தெரிஞ்சது..! புல்டோசரை வைத்து வீட்டை இடிப்போம்.. உ.பி. மக்களை மிரட்டிய பாஜக எம்எல்ஏ

உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் 403 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. ஏற்கெனவே கடந்த 10 ஆம் தேதியும், 14 ஆம் தேதியும் இரு கட்ட தேர்தல்கள் நடந்து முடிந்தன.

இந்த தேர்தலில் பாஜகவை ஆட்சியில் இருந்து விரட்ட சமாஜ்வாதி கட்சி சிறப்பாக வியூகம் வகுத்துள்ளதாக அரசியல் கட்சியினர் கூறுகிறார்கள். ஆனால் ஆட்சியை தக்க வைப்போம் என பாஜகவும் போராடி பிரச்சாரம் செய்துள்ளது.

BJP MLA T Raja singh threatens people if they would not voted for BJP , then their houses will be demolished using bulldozer.