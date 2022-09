நிர்மலா சீதாராமனுக்கு கடும் எதிர்ப்பு! கார் தடுத்து நிறுத்தம்! பாஜக-காங்கிரஸ் மோதல்! பரபர ஐதராபாத்

Hyderabad

ஐதராபாத்: தெலுங்கானா மாநிலத்தில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் காரை முற்றுகையிட முயன்றதால் காங்கிரஸ், பாஜகவினர் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து காங்கிரஸ் கட்சியினரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

தெலுங்கானா மாநிலத்தில் தெலுங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமீதி கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக சந்திரசேகர ராவ் உள்ளார். இந்த மாநிலத்துக்கு அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இந்நிலையில் தான் சமீப காலமாக சந்திரசேகரராவ், பாஜகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார். பொது மேடைகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தாக்கி பேசி வருகிறார். அதோடு 2024 பொதுத்தேர்தலில் பாஜகவுக்கு எதிராக மத்தியில் மாபெரும் கூட்டணியை அமைக்க திட்டமிட்டு அதற்காக பல்வேறு தலைவர்களை சந்தித்து பேசி வருகிறார்.

Tension prevailed after Congress workers tried to stop the convoy of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman at Kamareddy district in Telangana on Friday morning. Congress workers also clashed with BJP workers and police personnel who tried to stop them.