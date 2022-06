நபிகள் நாயகம் மீதான அவதூறு சரியா? உங்க முஸ்லிம் நண்பர் அப்பாஸிடம் கேளுங்க மோடி - ஒவைசி

Hyderabad

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஐதராபாத்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது நண்பர் அப்பாஸிடம் நுபுர் ஷர்மா நபிகள் நாயகம் குறித்து தெரிவித்த கருத்து சரிதானா என்பதை கேட்க வேண்டும் என அசதுத்தீன் ஒவைசி தெரிவித்து உள்ளார்.

தனது தாயார் ஹீராபாயின் 100வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தனது சிறுவயது நினைவுகள் குறித்தும் தனது தாய் ஹீராபாய் பற்றியும் நெகிழ்ச்சியோடு சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டு இருந்தார்.

மீண்டும் மிரட்ட தொடங்கும் கொரோனா.. உலகெங்கும் ஒரே நாளில் 6 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு பாதிப்பு!

அதில், "எனது தந்தையுடைய முஸ்லிம் நண்பர் ஒருவர் எதிர்பாராதவிதமாக உயிரிழந்துவிட்டார். அவரது மகன் பெயர் அப்பாஸ். அப்பாஸை எனது தந்தை வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தார்.

English summary

நபிகள் நாயகம் மீது அவதூறு, அரபு நாடுகளில் இந்திய பொருட்கள் புறக்கணிப்பு, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், உத்தரப்பிரதேசத்தில் கலவரம், முஹம்மது நபி பற்றி பாஜக பிரமுகர் அவதூறு, பாஜகவின் நுபுர் ஷர்மா சர்ச்சை பேச்சு, கான்பூரில் மதக் கலவரம், பாஜக தலைவர் பேச்சால் கலவரம், பிரதமர் மோடியின் முஸ்லிம் நண்பர், மோடியின் நண்பர் அப்பாஸ், ரம்ஜான் கொண்டாடிய மோடி, மோடியின் இஸ்லாமிய நண்பர், யார் இந்த அப்பாஸ், மோடி வீட்டில் வளர்ந்த இஸ்லாமிய நண்பர், மோடி வீட்டிலும் மதநல்லிணக்கம், Prime Minister Modi's Muslim friend, Modi's friend Abbas, Modi celebrating Ramadan, Modi's Islamic friend, who is this Abbas, Islamic friend who grew up in Modi house, religious harmony in Modi house, Riots in Uttar Pradesh, BJP leader comment about Prophet Muhammad, BJP's Nupur Sharma controversy speech, religious riot in Kanpur, riots erupts after BJP leader speech, nupur sharma sacked, arab trend boycott indian products, hameed ansari about remarks on prophet muhammad,