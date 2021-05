லெக்பீஸ காணோம்.. கொதித்தெழுந்த பிரியாணி பிரியர்.. ஒரே ஒரு டிவீட்டில் அமைச்சரையே பதில் தர வெச்சுடாரு!

Hyderabad

oi-Jaya Chitra

ஹைதராபாத்: தான் ஆர்டர் செய்த சிக்கன் பிரியாணியில் லெக் பீஸ் இல்லையென அமைச்சரிடம் புகார் செய்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் தெலுங்கானாவை சேர்ந்த நபர் ஒருவர்.

பிரியாணியை பிடிக்காதவர்கள் இல்லை என்றே சொல்லிவிடலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு பிரபலமான, பிடித்தமான உணவாகிவிட்டது பிரியாணி. ஒரு சாலையில் 10, 15 பிரியாணி கடைகள் திறக்கப்பட்டாலும், அனைத்திலும் கூட்டம் நிரம்பி வழியத்தான் செய்கிறது.

சிக்கன் தம் பிரியாணி, மட்டம் மண்டி பிரியாணி, ஹைதராபாதி பிரியாணி என பிரியாணியில் தான் எத்தனை விதங்கள் கிடைக்கின்றன. மூன்று வேளை பிரியாணி கொடுத்தாலும் மூக்குபிடிக்க சாப்பிடலாம் என சொல்லும் அளவுக்கு மவுசு பெருகிவிட்டது பிரியாணிக்கு.

கொரோனாவிற்கு சிக்கன் சாப்பிட்டால் நல்லது எனக் கூறினால்கூட, நம்மவர்கள் கவனம் உடனே சிக்கன் பிரியாணி பக்கம் தான் செல்லும். அந்தளவிற்கு பிரியாணிக்கு இங்கு ரசிகர்கள் அதிகம்.

English summary

A man took to Twitter recently to complain about his biryani order and even tagged Minister of Municipal Administration, KT Rama Rao in his tweet.