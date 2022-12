ஓட்டு இல்லை.. கண்டுகொள்ளவும் ஆளில்லை! குஜராத்தில் கண்ணீரில் வாழும் 17 லட்சம் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள்

India

oi-Jackson Singh

காந்திநகர்: குஜராத்தில் பிழைப்புக்காக புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்து வரும் 17 லட்சம் வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்களின் நலன்கள் குறித்தும், அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவது குறித்தும் எந்தக் கட்சியும் கவலைப்படுவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு காலம் காலமாக முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த 17 லட்சம் வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்களில் கணிசமானோருக்கு வாக்குரிமை இல்லாததால் அவர்களை ஒரு பொருட்டாக கூட எந்த அரசியல் கட்சிகளும் நினைப்பதில்லை.

இதன் காரணமாக, பல தசாப்தங்களாக கண்ணீருடனும், வலிகளுடனுமே இவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Allegations have been leveled for a long time that no party cares about the welfare of the 17 lakh migrant workers living in Gujarat and improving their livelihoods as because they have no votes.