“ஆபரேசன் தாமரை” குஜராத் தேர்தல் நேரத்தில் பாஜகவின் “மூவ்”! 2 நாளில் 3 காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் “ஜம்ப்”

காந்திநகர்: குஜராத்தில் வரும் டிசம்பர் மாதம் 2 கட்டங்களாக சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், கடந்த 2 நாட்களில் 3 காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்கள் அடுத்தடுத்து கட்சியில் இருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்து இருப்பது புதிய தலைவலியை கொடுத்து இருக்கிறது.

பாஜகவின் கோட்டையான குஜராத் மாநிலத்தில் சட்டசபை தேர்தல் வரும் டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்து இருக்கிறது.

2 கட்டங்களாக நடத்தப்படும் குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி ஆகிய கட்சிகளுக்கு இடையே மும்முனை போட்டி நிலவி வருகிறது.

Gujarat assembly elections are going to be held in Gujarat in 2 phases in December. The 3 Congress MLAs have left the party and joined the BJP in the last 2 days.