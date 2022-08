10 ரூபாய் தர்றேன்! 13 வயது சிறுமியை சீரழித்த குஞ்ச்ராம், ரமேஷ்! சட்டீஸ்கரில் ஷாக் சம்பவம்

India

ராய்ப்பூர் : சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் பத்து ரூபாய் தருவதாக சிறுமையை ஏமாற்றி அழைத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் இந்த கொடூர குற்றத்தில் ஈடுபட்ட 76 வயது முதியவர் மற்றும் ஒரு இளைஞரை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஒரு சில செய்திகளை கேட்டாலே கோபம் வரும் குறிப்பாக சிறுமிகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் குறித்த செய்திகள் சம்பவங்களை கேள்விப்படும் போது கோபப்படாதவர்களே இருக்க முடியாது.

இந்தியாவில் நாளுக்கு நாள் பெண்கள் குறிப்பாக 18 வயது உட்பட்ட சிறுமிகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அரங்கேறி வரும் நிலையில் அதனை தடுக்க காவல்துறையும் அரசும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டாலும் தற்போது வரை குறைந்த பாடில்லை.

A 76-year-old man and a young man who were involved in this heinous crime have been arrested and are being investigated by the police in the state of Chhattisgarh, where a minor girl was tricked and sexually assaulted for ten rupees.