குஜராத் தேர்தல்.. சிங்கங்களுக்கு நடுவே அடர் வனத்தில்.. 25 கிமீ பயணம்.. ஒரே ஒருவருக்காக 'ரிஸ்க்'!

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத்தில் 89 தொகுதிகளுக்கான முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஒரேயொரு வாக்காளருக்காக வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சோம்நாத் மாவட்டத்தின் கிர் வனப்பகுதியில் உள்ள வனத்துறைக்கு சொந்தமான அலுவலகத்தில் இந்த வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல இந்த வனப்பகுதியில் வசிக்கும் 'சித்திக்' பழங்குடியின மக்கள் இந்த ஆண்டுதான் முதல் முறையாக வாக்கு செலுத்த இருப்பதால் அவர்களுக்கும் பிரத்தியேக வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறது.

English summary

While the preliminary polling for 89 constituencies in Gujarat is going on today, a polling station has been set up for only one voter. The polling station has been set up in an office belonging to the forest department in the Gir forest area of ​​Somnath district. Similarly, the Election Commission has informed that special polling stations have been set up for the 'Siddhik' tribal people living in this forest area as they will vote for the first time this year.