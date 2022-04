“திமிர் பிடித்த பாஜக” ஆம் ஆத்மிக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க.. பிரதமரின் கோட்டையில் முழங்கிய கெஜ்ரிவால்..!

India

காந்திநகர் : பாஜக திமிர் பிடித்தது எனவே ஆம் ஆத்மிக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள் என பிரதமரின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் நடைபெற்ற பேரணியில் பங்கேற்ற டெல்லி முதல்வரும் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார்.

டெல்லியில் ஆட்சி, பஞ்சாப் தேர்தலில் கிடைத்த அமோக வெற்றிக்குப் பிறகு உற்சாகத்தில் இருக்கிறது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி கட்சி.

இந்நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் சொந்த ஊரான குஜராத்தில் தனது கவனத்தை ஆம் ஆத்மி கட்சி திருப்பியுள்ளது.

Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party co-ordinator Arvind Kejriwal, who took part in a rally in Gujarat, the prime minister's home state, has said that the BJP is arrogant and therefore should give a chance to the Aam Aadmi Party.