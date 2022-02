மம்தா பானர்ஜியை பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்த சான்ஸ் உள்ளதா? ஜெயந்தா புத்தகத்தில் இருப்பது என்ன?

India

oi-Nantha Kumar R

கொல்கத்தா: திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரான மம்தா பானர்ஜியை 2024 லோக்சபா தேர்தலில் பிரதமர் வேட்பாளராக நிறுத்தும் பணியில் அவரது மருமகன் அபிஷேக் பானர்ஜி ஈடுபட்டுள்ளார். அரசியல் குழப்பங்களுக்கு மத்தியில் இது சாத்தியமா, இல்லையா என்பது குறித்து பிரபல பத்திரிகையாளர் ஜெயந்தா கோசல் தனது புத்தகத்தில் கூறியுள்ளார்.

மேற்கு வங்கத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி நடக்கிறது. கட்சியின் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி முதலமைச்சராக உள்ளார். இவருக்கு பக்கபலமாக மருமகன் அபிஷேக் பானர்ஜி உள்ளார்.

மகான் எடுத்தவர்களுக்கும், கோட்சே நாடகம் நடத்துபவர்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை.. தமிழருவி மணியன் தாக்கு

கோவாவில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் பணிகளை அபிஷேக் பானர்ஜி தான் மேற்கொண்டார். கட்சியில் மம்தாவுக்கு அடுத்தபடியாக அதிகாரம் படைத்த நபராக இவர் உருமாறியுள்ளார்.

English summary

Mamata Banerjee: Amid a rift in the party, will the aunt-nephew duo be able to propel the TMC to the national stage by 2024.