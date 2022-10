வானில் பறந்தபோதே சட்டென விழுந்து தீப்பிடித்த ராணுவ ஹெலிகாப்டர்.. பயங்கர விபத்து.. மீட்புபணி தீவிரம்

India

கவுஹாத்தி: அருணாச்சல பிரதேசத்தில் வானில் பறந்து கொண்டிருந்த ராணுவ ஹெலிகாப்டர் திடீரென்று கட்டுப்பாட்டை இழந்து கீழே விழுந்து நொறுங்கி விபத்துக்குள்ளாகி தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது. விபத்து நிகழ்ந்த இடம் மலைபாங்கான இடம் என்பதால் அங்கு செல்ல சாலை வசதி இல்லை. இதனால் ஹெலிகாப்டர் மற்றும் வனப்பாதை வழியாக மீட்பு குழு விரைந்துள்ளது.

இந்திய ராணுவத்தில் பல்வேறு வகையான ஹெலிகாப்டர்கள் உள்ளன. இந்த ஹெலிகாப்டர்கள் ரோந்து பணிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள், முக்கிய பொறுப்பில் உள்ளவர்களின் குறுகிய தூர பயணத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

குறிப்பாக அடர் வனம், பனிப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ரோந்து பணியில் ஹெலிகாப்டர்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

An army helicopter that was flying in the sky in Arunachal Pradesh suddenly lost control and crashed and caught fire. The place where the accident happened is a hilly place and there is no road access there. Due to this, the rescue team has rushed through the helicopter and the forest path.