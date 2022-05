நான் தண்ணீல நடக்கமாட்டேன்! மீட்புபடை வீரரின் முதுகில் தொற்றிய பாஜக எம்எல்ஏ! அசாம் மழையில் சம்பவம்

India

oi-Nantha Kumar R

திஸ்பூர்: அசாம் மாநிலத்தில் பெய்யும் கனமழையால் பல மாவட்டங்கள் வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கின்றன. இந்நிலையில் மழை வெள்ள பாதிப்பை பார்க்க சென்ற பாஜக எம்எல்ஏ தண்ணீரில் நடப்பதை தவிர்க்க மீட்புபடை வீரரின் முதுகில் தொற்றினார். இதையடுத்து அந்தவீரர் தனது முதுகில் எம்எல்ஏவை சுமந்து ரப்பர்படகுக்கு அழைத்து சென்றார்.

வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்றாக அசாம் உள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக மாநிலத்தின் பல்வேறு இடங்களில் தொடர்ந்து தொடர் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் ஆறுகளில் வெள்ள பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

பிரம்மபுத்ரா ஆற்றில் அபாயகட்டத்தை தாண்டி வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது. ஆற்றங்கரையோரம் உள்ள கிராமங்களின் மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The BJP MLA from Lumding Assembly, Sibu Misra, piggybacked on a rescue worker during his visit to flood-hit Hojai district. A video of the incident released and people criticized.