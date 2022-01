கொரோனா தடுப்பூசி போட விருப்பம் இல்லையா.. வீட்டுக்குள்ளேயே கிடங்க... ஒரு முதல்வர் பேசும் பேச்சா இது?

India

oi-Mathivanan Maran

குவஹாத்தி: அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள விருப்பம் இல்லாதவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக் கூடாது என முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா ஷர்மா பேசியிருப்பது சர்ச்சையாகி உள்ளது.

நாட்டில் கொரோனா 3-வது பல மாநிலங்களில் கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. நாடு முழுவதும் ஓமிக்ரான் எனும் உருமாறிய வைரஸ் பாதிப்பு எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது.

ச்சே.. தலைதலையா அடித்து கொண்ட ரஜினி.. நாலாபக்கமும் சறுக்கல்.. நேரத்தை பார்த்தீங்களா..!

English summary

Assam chief minister Himanta Biswa Sarma said that those unwilling to get vaccinated against Covid-19 will not be allowed to Public Places.