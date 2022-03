குஜராத் தேர்தலுக்கு தயாராகும் பாஜக - தாமரை சின்னத்துடன் காவி நிற தொப்பியுடன் களமிறங்கும் தொண்டர்கள்

India

oi-Jeyalakshmi C

அகமதாபாத்: குஜராத்தில் நடைபெற்ற வெற்றிப்பேரணியின் போது பிரதமர் மோடியும், பாஜக தொண்டர்களும் அணிந்திருந்த காவி தொப்பி அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது. குஜராத்தில் நடைபெற உள்ள சட்டசபைத் தேர்தலுக்கு இப்போதே நாலு கால் பாய்ச்சலில் தயாராகி வருகிறது பாஜக.

உத்தரப் பிரதேசம். பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநில தேர்தல் முடிவுகள் மார்ச் 10ஆம் தேதி வெளியானது. இதில் உபி, உத்தரகண்ட், மணிப்பூர், கோவா மாநிலங்களில் பாஜக ஆட்சியைத் தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது.

இந்த வெற்றியைக் கொண்டாட பிரதமர் மோடி தனது சொந்த மாநிலமான குஜராத் சென்றார். அங்கு அவருக்கு கோலாகலமான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. விமான நிலையம் முதல் குஜராத் பாஜக தலைமை அலுவலகம் வரை அவர் பேரணியாக சென்றார்.

The saffron hat worn by Prime Minister Modi and BJP volunteers during the victory rally in Gujarat has captivated everyone. The BJP is now gearing up for the forthcoming assembly elections in Gujarat.