குஜராத்தில் பாஜகவின் அரசியல் “கிரிக்கெட்”.. காங்கிரஸ்காரர்களுக்கு “டிக்கெட்” - சீனியர்கள் “விக்கெட்”

காந்திநகர்: டிசம்பர் மாதம் 2 கட்டங்களாக சட்டசபைத் தேர்தலை சந்திக்க இருக்கும் குஜராத் மாநிலத்தில் காங்கிரஸில் இருந்து வந்த ஹர்தீக் பட்டேல் உள்ளிட்ட எம்.எல்.ஏக்கள் பலருக்கு பாஜகவில் வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டு, சீனியர்களுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் சொந்த மாநிலமான குஜராத் வரும் 2 கட்டங்களாக சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்து இருக்கிறது.

டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகளில் நடத்தப்படும் குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி ஆகிய கட்சிகளுக்கு இடையே மும்முனை போட்டி நிலவி வருகிறது.

Gujarat assembly election which is going to be held in two phases in December. Many MLAs including Hardik Patel who came from the Congress got a chance from the BJP, while seniors have been denied a chance.