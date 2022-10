பாஜக தலைவர்கள் ரகசியமாக சந்தித்து என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமா?.. கெஜ்ரிவால் கிளப்பிய பரபரப்பு

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: வருகிற குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சி வெற்றி பெறும் என்றும், பாஜக தலைவர்கள் பலர் ரகசியமாக தன்னை சந்தித்து பேசி வருகின்றனர் என்று டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் குஜராத்தில் பேசினார்.

குஜராத் சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு துவக்கத்தில் முடிவுக்கு வருகிறது. இதனால், வரும் டிசம்பர் மாதத்தில் அந்த மாநிலத்திற்கு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

குஜராத்தை பொருத்தவரை பாஜகவின் கோட்டையாக உள்ளது. சுமார் கால் நூற்றாண்டு காலம் அங்கு பாஜக ஆட்சியில் உள்ளது.

குஜராத்தில் அரசு பள்ளிகளை சீரமைக்க இன்னும் 15000 வருஷம் ஆகும்.. கடுமையாக அட்டாக் செய்த ஆம் ஆத்மி!

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said in Gujarat that the Aam Aadmi Party will win the upcoming Gujarat assembly elections and many BJP leaders are meeting him secretly.