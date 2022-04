மேற்கு வங்கத்தில் குடியரசு தலைவர் ஆட்சி? மம்தாவுக்கு நெருக்கடி? பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை - குஷ்பூ

India

oi-Rajkumar R

கொல்கத்தா : மேற்கு வங்கத்தில் பாலியல் பலாத்காரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி குறித்து முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி "கண்டனத்திற்குரிய" கருத்து தெரிவித்ததை அடுத்து, அவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனவும், மேற்கு வங்கத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று பாஜக வலியுறுத்தியுள்ளது

ஏப்ரல் மாத தொடக்கத்தில் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் நாடியா மாவட்டத்தில் உள்ள ஹன்ஸ்காலியில் 14 வயது சிறுமி, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி பிரமுகரின் மகன் உள்ளிட்டோரால் கூட்டு பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட நிலையில் இறந்தார்.

மேலும் பாதிக்கப்பட்டவரின் குடும்பத்தினர் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பஞ்சாயத்து தலைவரின் மகன் மீது குற்றம் சாட்டிய நிலையில், வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

The BJP has demanded an apology from Chief Minister Mamata Banerjee for her "condemnable" remarks on a girl victim of rape in West Bengal. and also bjp urges the implementation of presidential rule in West Bengal.