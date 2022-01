மு.க.ஸ்டாலின் பாணியில் மத்திய அரசுக்கு மமதா பதிலடி- மாநில விழாவில் டெல்லி நிராகரித்த அலங்கார ஊர்தி!

India

கொல்கத்தா: டெல்லியில் ஜனவரி 26-ல் நடைபெறும் குடியரசு தின விழாவில் மத்திய அரசு அனுமதி மறுத்த அலங்கார ஊர்தி, மாநில அரசின் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறும் என்று முதல்வர் மமதா பானர்ஜி அறிவித்துள்ளார். மேலும் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் பிறந்த நாளை தேசிய விடுமுறை தினமாக மத்திய அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் மமதா பானர்ஜி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

குடியரசு தின விழாவில் இம்முறை 12 மாநிலங்களின் அலங்கார ஊர்திகளுக்கு மட்டுமே அணிவகுப்பில் இடம் கொடுத்துள்ளது மத்திய அரசு. தமிழகம் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான மாநிலங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கு வங்க மாநில அலங்கார ஊர்தியையும் மத்திய அரசு நிராகரித்துவிட்டது.

West Bengal Chief Minsiter Mamata Banerjee had tweeted that "I appeal to appeal to the Central Government that Netaji Subhash Chandra Bose's birthday is declared a National Holiday to allow the entire Nation to pay homage to the National Leader.