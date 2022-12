குஜராத்தில் கடைசி கட்ட தேர்தல்.. நேருக்கு நேர் மோதல்.. இந்த தொகுதிகள் ரொம்ப முக்கியம்! ஏன் தெரியுமா?

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் 2ம் கட்ட தேர்தல் இன்று தொடங்கியுள்ள நிலையில், குறிப்பிட்ட தொகுதிகளில் பாஜக, காங்கிரஸ் மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவர்கள் நேருக்கு நேர் மோதுவதால் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது.

மாநிலத்தில் உள்ள 182 தொகுதிகளில் முதற் கட்டமாக 89 தொகுதிகளுக்கு கடந்த 1ம் தேதி தேர்தல் நடைபெற்றது. இதனையடுத்து மீதமுள்ள 93 தொகுதிகளுக்கு இன்று தேர்தல் தொடங்கியுள்ளது. இந்த தொகுதிகளில் காலை 8 மணிக்கு தொடங்கும் வாக்குப்பதிவானது மாலை 5 மணிக்கு நிறைவடைகிறது.

இந்த இரண்டாம் கட்ட தேர்தலில், குஜராத் முதலமைச்சர் பூபேந்திர படேல் கட்லோடியா தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். அவரை எதிர்த்து காங்கிரஸ் தலைவர்களில் ஒருவரான அமீ யாஜ்னிக் களம் இறக்கப்பட்டுள்ளார். இதேபோல பாஜகவுக்கு எதிராக இளம் வேட்பாளர்களையும் பெண் வேட்பாளர்களையும் காங்கிரஸ் களமிறக்கியுள்ளது.

English summary

As the 2nd phase of elections in Gujarat state has started today, the field has started to heat up as BJP, Congress and Aam Aadmi Party leaders are facing each other in certain constituencies. Chief Minister Bhupendra Patel's Katlodia, Hardik Patel's Veeramgam and Jignesh Movani's Vadgam constituencies have received major attention.