‘என்னய்யா கடை இது.. ஒரு துணிகூட நான் போடுற மாதிரி இல்லையே’.. கடைக்குள் புகுந்து அதகளம் செய்த மாடு!

India

oi-Jaya Chitra

திஸ்பூர்: அசாமில் துணிக்கடை ஒன்றிற்குள் புகுந்து, அங்கிருந்த வாடிக்கையாளர்களையும், பணியாளர்களையும் அலற விட்ட வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் அதிக கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

சமூகவலைதளங்களில் அவ்வப்போது ஏதாவது வேடிக்கையான வீடியோக்கள் வைரலாகி விடும். மனிதர்களின் சேட்டைகளுக்கு இணையாக விலங்குகளின் சேட்டை வீடியோக்களும் பார்ப்பவர்களை ரசிக்கச் செய்யும். அதனால்தான், செல்பி எடுத்த குரங்கு, போட்டோ எடுத்த அணில், யானையின் குளியல், ஹெட்போனை தூக்கிச் சென்ற பறவை என பல வேடிக்கை வீடியோக்கள் வைரலாகி விடுகின்றன.

அந்த வகையில், தற்போது அசாமில் நடந்த ஒரு சம்பவமும் இணையத்தில் அதிக கவனத்தைப் பெற்று, நெட்டிசன்களால் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

கள்ளக்குறிச்சி கலவரத்தில் மாடா திருடுறீங்க மாடு.. 4 பேர் மீது பாய்ந்தது குண்டாஸ்.. கலெக்டர் அதிரடி!

English summary

In a clip making rounds on social media, a cow was seen inside a store in a mall in Dhubri, Assam. The video featured people panicking and trying to shoo away the cows.