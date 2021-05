சூறைக்காற்றுடன் மழை.. பேய் காற்று புடைச்சூழ.. ஒடிஸா அருகே கரையை கடந்தது யாஸ் புயல்!

India

oi-Vishnupriya R

புவனேஸ்வரம்: வங்கக் கடலில் உருவான யாஸ் புயலானது ஒடிஸா மாநிலம் பாலசோருக்கு அருகே கரையை கடந்தது. அப்போது மணிக்கு 140- 150 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசியது.

வங்கக் கடலில் உருவான யாஸ் புயல் நேற்று மாலை அதி தீவிர புயலாக மாறியது. பின்னர் இந்த புயல் பாலசோருக்கு அருகே மையம் கொண்டிருந்தது. இந்த புயலால் ஒடிஸா, மேற்கு வங்கம், ஜார்க்கண்ட் மாநிலங்களில் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்யும் என வானிலை மையம் அறிவித்திருந்தது.

அதன்படி கடந்த இரு தினங்களாக மேற்கண்ட மாநிலங்களில் கனமழை பெய்து கொண்டிருந்தது. தாழ்வான இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கியதை அடுத்து மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

#CycloneYaas is 'very likely' to move north-northwestwards to reach near north Odisha coast close to north of Dhamra & south of Balasore by noon today, as a 'very severe cyclonic storm' with wind speed of 130-140 kmph (issued at 0300 hrs): India Meteorological Department (IMD) pic.twitter.com/iiHZxuOz1I