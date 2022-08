ஆசிரியர் தாக்கி தலித் சிறுவன் பலியான சம்பவம்.. சொந்த கட்சியினரே நெருக்கடி.. தவிக்கும் அசோக் கெலாட்!

India

ஜெய்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஆசிரியர் தாக்கியதில் 9 வயது தலித் சிறுவன் பலியான சம்பவம் ஆளும் அசோக் கெலாட் அரசுக்கு சொந்த கட்சியில் இருந்தே நெருக்கடி அதிரிகரித்துள்ளது.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் சுரானா அருகே உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் தலித் சமூகத்தை சேர்ந்த சிறுவன் படித்து வந்தான்.

9 வயதே ஆன அந்த சிறுவன சம்பவத்தன்று பள்ளியில் இருந்த தண்ணீர் பானையில் இருந்து டம்ப்ளரில் தண்ணீர் எடுத்து குடித்திருக்கிறான்.

The incident in which a 9-year-old Dalit boy was killed when a teacher attacked him in the state of Rajasthan has increased the pressure on the ruling Ashok Gehlot government from within his own party.