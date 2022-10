"பிரியாணியால் ஆண்களின் செக்ஸ் ஆர்வம் குறைகிறது" திடீர் குண்டை போட்ட மே.வ முன்னாள் அமைச்சர்!

India

oi-Mani Singh S

கொல்கத்தா: பிரியாணி சாப்பிடுவதால் ஆண்களின் செக்ஸ் உணர்வு குறைவதாகவும், அதில் என்ன மசாலா பொருட்கள் சேர்க்கிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை எனவும் மேற்கு வங்க முன்னாள் அமைச்சர் அங்கு 2 கடைகளை மூடியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரியாணி.. இதை பிடிக்காதவர்களே இல்லை என்று சொல்லிவிடலாம். அந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் பிரியாணி பிரபலம்.

கல்யாண வீடு என்றாலும் சரி.. காது குத்து என்றாலும் சரி.. பிரியாணி போட்டால் அந்த விழாவே கூடுதல் சிறப்பு அடைந்து விடும் என்று சொல்லும் அளவுக்கு பிரியாணி உணவு முக்கியத்துவம் பெறும்.

English summary

The ex-minister of West Bengal has closed 2 shops there saying that men's sex sense decreases due to eating biryani and it is not known what spices are added to it.