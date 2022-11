39 ஆண்டு.. பிரதமர் மோடி உள்பட யாரும் பிரசாரம் செய்யவே முடியாது.. குஜராத்தில் அதிசய கிராமம்.. ஏன்?

India

காந்தி நகர்: குஜராத்தில் சட்டசபை தேர்தல் பிரசாரம் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் பிரதமர் மோடி உள்பட எந்த அரசியல் தலைவரும் பிரசாரத்துக்காக நுழைய முடியாத விசித்திர கிராமம் ஒன்று உள்ளது. கடந்த 1983 முதல் 39 ஆண்டுகளாக இந்த கிராமத்தில் பிரசார தடை உள்ளதன் பின்னணியில் முக்கிய காரணம் உள்ளது.

இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் உத்தர பிரதேசம், கோவை, பஞ்சாப், மணிப்பூர், உத்தரகாண்ட் மாநிலங்களுக்கு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் உத்தர பிரதேச மாநில தேர்தல் முடிவுகள் அதிக கவனத்தை ஈர்த்தது.

தற்போது ஆண்டில் இறுதிக்கட்டத்தில் இமாச்சல பிரதேசத்துக்கு சமீபத்தில் தேர்தல் நடந்து முடிந்தது. இன்னும் ஓட்டுக்கள் எண்ணப்படாமல் உள்ளது.

As the assembly election campaign in Gujarat is intensifying, there is a strange village where no political leader, including Prime Minister Modi, can enter for campaigning. This is the main reason behind the ban on campaigning in this village for 39 years since 1983.