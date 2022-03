உத்தரகாண்ட் , மணிப்பூர், கோவாவின் அடுத்த முதல்வர்கள் யார்? - முட்டி மோதும் தலைகள்

India

oi-Jeyalakshmi C

டேராடூன்: நான்கு மாநிலங்களில் பாஜ வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்துள்ள போதிலும், உத்தரகாண்ட், கோவா, மணிப்பூர் மாநிலங்களில் முதல்வர் பதவியை பிடிக்க கடும் போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது. மூன்று மாநிலங்களிலும் முதல்வரை தேர்வு செய்வதில் பாஜக தலைமைக்கு சிக்கல் உருவாகியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நடந்து முடிந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக 4 மாநிலங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்க உள்ளது. உத்தர பிரதேசத்தில் தொடர்ந்து 2வது முறையாக பாஜ ஆட்சியை பிடித்துள்ளதால், இம்மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் மீண்டும் முதல்வர் பதவியை ஏற்க உள்ளார்.

உத்தரகாண்ட், கோவா, மணிப்பூர் ஆகிய மாநிலங்களில் பாஜ முதல்வர்கள் யார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இம்மாநில பாஜ.வில் ஏற்பட்ட உட்கட்சி மோதல்களால் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 3 முறை முதல்வரை பாஜக தலைமை மாற்றியது.

Despite the BJP's victory in four states, there is fierce competition for the chief ministership in Uttarakhand, Goa and Manipur. According to reports, the BJP leadership is having trouble choosing the first candidate in all the three states.