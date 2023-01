கொடுமை.. 17 வயதான சிறுமியை கூட்டாக பலாத்காரம் செய்த கும்பல்.. வீடியோ எடுத்து மிரட்டல்

India

கவுகாத்தி: அசாம் மாநிலத்தில் 17 வயது சிறுமியை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மட்டுமல்லாது இந்த கும்பல், பலாத்கார சம்பவத்தை வீடியோ எடுத்து பணம் கேட்டும் மிரட்டியுள்ளது.

கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர்கள் மீது IPC பிரிவுகள் 376, 384, 354C மற்றும் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து மோடிநகர் போலீஸ் ஏசிபி ரித்தேஷ் திரிபாதி கூறியதாவது, "அசாம் மாநிலத்தின் கோடி நகர் அருகே உள்ள கிராமத்தில் விவசாயி ஒருவர் வசித்து வந்துள்ளார். இவர்களுக்கு சொந்தமாக இரண்டு மாடுகள் இருக்கின்றன. இந்த மாடுகள்தான் இவர்களின் வாழ்வாதாரம். கடந்த சில நாட்களாக வேளாண் தொழில் சரியாக கைக்கொடுக்காததால் மாட்டு பால் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை கொண்டு இவர்கள் வாழ்க்கையை நடத்தி வந்துள்ளனர்.

இம்மாடுகளுக்கு தீவனம் வாங்குவது என்பது மிகுந்த சிரமமாக இருந்திருக்கிறது. இந்நிலையில் நேற்று விவசாயி தன்னுடைய 17 வயது மகளை தீவனம் வாங்கி வருவதற்காக அனுப்பியுள்ளார். சிறுமியும் கடைக்கு சென்று தீவனம் வாங்கி வந்துள்ளார். இப்படி வந்துக்கொண்டிருக்கும் போது நான்குபேர் இந்த சிறுமியை பின்தொடர்ந்து வந்துள்ளனர். சிறுமிக்கு இது குறித்து தெரியவில்லை. சிறுமி ஆள்நடமாட்டம் இல்லாத பகுதிக்கு வந்த பின்னர், நால்வரும் சிறுமியை அருகில் இருந்த புதருக்குள் இழுத்து சென்றிருக்கிறார்கள்.

A 17-year-old girl was gang-raped in Assam. Moreover, this Kumbha has taken a video of the rape incident and threatened to demand money.