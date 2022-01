ப.சிதம்பரம் சார் ரொம்ப கதறாதீங்க... கோவா தேர்தல் விமர்சனத்துக்கு கெஜ்ரிவால் பதிலடி

India

பனாஜி: கோவா சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக அல்லாத வாக்குகளை ஆம் ஆத்மி கட்சி, திரிணாமுல் பிரிக்கிறது என காங்கிரஸ் மேலிடப் பார்வையாளர் ப.சிதம்பரம் விமர்சித்திருந்தார். இதற்கு பதிலடி தந்துள்ள ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவரும் டெல்லி முதல்வருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், ப.சிதம்பரம் ரொம்பவும் கதறாதீங்க.. கோவா மக்கள் மீது நம்பிக்கை வையுங்க என கூறியுள்ளார்.

கோவா சட்டசபைத் தேர்தல் பிப்ரவரி 14-ந் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த வாக்குகள் மார்ச் 10-ந் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

கோவாவில் ஆளும் பாஜக ஆட்சியைத் தக்க வைக்க பகீரத முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறது. 2017 சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் கட்சியின் பெரும்பாலான எம்.எல்.ஏக்கள், பாஜகவில் இணைந்துவிட்டனர். இதனால் காங்கிரஸ் கட்சி மிகவும் பலவீனமான நிலையில் உள்ளது.

English summary

Aam Aadmi Party President Arvind Kejriwal said that the congress is the hope for the BJP and not the people of Goa.