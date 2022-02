கட்டு கட்டா பணம்.. லீக்கான வீடியோ.. கோவாவில் தேர்தலுக்கு முன்பே குதிரை பேரம்..? என்ன நடக்குது?

India

oi-Nantha Kumar R

பானஜி: கோவாவில் 3 காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள், ஒரு திரிணாமுல் வேட்பாளர் ஆகியோர் தேர்தலுக்கு பின் பாஜகவுக்கு செல்ல குதிரை பேரம் பேசுவது போன்ற வீடியோ வெளியானது. இதை காங்கிரஸ் கட்சி மறுத்துள்ள நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோவாவில் 40 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. நாளை இங்கு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஓட்டு எண்ணிக்கை மார்ச் 10ம் தேதி நடக்கிறது. மாநிலத்தை ஆளும் பாஜக, எதிர்கட்சியான காங்கிரஸ், புதிதாக கால்பதித்துள்ள ஆம்ஆத்மி, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிகள் தனித்தனியே போட்டியிடுகின்றன. இதனால் நான்குமுனை போட்டி நிலவுகிறது.

மாநிலத்தில் மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைக்க பாஜக பிரசார வியூகங்கள் வகுத்து செயல்பட்டு வருகிறது. இழந்த ஆட்சியை கைப்பற்ற காங்கிரசும், கோவாவில் புதிதாக ஆட்சி கட்டிலில் அமர ஆம்ஆத்மி, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. இதனால் கோவா அரசியல் களம் சூடிபிடித்தது. நேற்று பகிரங்க பிரசாரம்

