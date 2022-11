அடேங்கப்பா இப்படி ஒரு சாதனையா.. கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த குஜராத் நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம்!

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: அதிக ரசிகர்கள் மைதானத்தில் வந்ததற்காக குஜராத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம் கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது. இதை சாத்தியமாக்கிய ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொள்வதாக பிசிசிஐ செயலர் ஜெய்ஷா தனது ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ளார்.

குஜரத்தின் அகமதாபாத்தில் உள்ள மோதிரா பகுதியில் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் ஒன்று உள்ளது.

பிரதமர் மோடியின் பெயரில் வைக்கப்பட்டு இருக்கும் இந்த ஸ்டேடியம் தான் உலகிலேயே மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் ஆகும்.

The Narendra Modi Stadium in Gujarat holds a Guinness World Record for the highest number of fans at the stadium. BCCI Secretary Jaisha took to Twitter to thank the fans for making this possible.