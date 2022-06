கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டது ஒரு குத்தமா.. மணமகனிடம் ரூ.50 லட்சம் நஷ்டஈடு கேட்ட நண்பர்!

India

oi-Jaya Chitra

ஹரித்துவார்: உத்தரப்பிரதேசத்தில் திருமண ஊர்வலத்தை முன்கூட்டியே நடத்தி, தன்னை ஏமாற்றி விட்டதாக மாப்பிள்ளை மீது அவரது நண்பர் ரூ. 50 லட்சம் நஷ்ட ஈடு கேட்டு வழக்குத் தொடர்ந்த வினோத சம்பவம் நடந்துள்ளது.

இந்திய திருமணங்கள் பல்வேறு சடங்குகளுக்குப் பேர் போனவை. என்னதான் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டாலும், மற்ற சடங்குகளால் முகூர்த்த நேரத்திற்குள் திருமணத்தை முடிப்பதற்குள் போதும் போதுமென்றாகி விடும். எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் இருந்து, திருமணத்தைக் கண்ணாறக் கண்டு, உறவினர்களும், நண்பர்களும் மணமக்களை வாழ்த்தி விட்டுச் செல்வார்கள். இதைத்தான் நாம் வழக்கமாகப் பார்த்திருப்போம்.

ஆனால், அதெப்படி நான் வருவதற்குள் மாப்பிள்ளை ஊர்வலத்தை நடத்தி முடிக்கலாம்.. இது எனக்கு மிகப் பெரிய அவமானம் என மணமகனின் தோழன் நஷ்ட ஈடு கேட்டு வழக்கு தொடர்ந்த கதையைக் கேள்விப் பட்டிருக்கிறீர்களா?

English summary

A groom in Haridwar is being sued in a Rs. 50 lakh defamation case by his friends for leaving with the baarat ahead of scheduled time on his wedding day.