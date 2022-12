கொடுமை.. பாகிஸ்தானில் இந்து பெண்.. மர்ம கும்பலால் தலை வெட்டி கொலை.. தோலை உரித்த கொடுமை!

India

oi-Jackson Singh

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் மர்ம கும்பலால் தலையையும், மார்பகங்களையும் துண்டிக்கப்பட்டு கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும், அந்தப் பெண்ணின் தலையை துண்டிப்பதற்கு முன்பாக அவரது உடல் முழுவதும் தோலை உரித்து சித்ரவதை செய்து அந்த கும்பல் கொலை செய்திருக்கிறது.

பாகிஸ்தானில் தொடர்ந்து இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் கொலை செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்த சம்பவம் அங்குள்ள சிறுபான்மை மக்கள் மத்தியில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

In Pakistan, a Hindu woman was brutally murdered by a mysterious gang who cut off her head and breasts. As Hindu women continue to be killed in Pakistan, this incident has created tension among the minority population there.