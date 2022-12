நான் மட்டும் பார்ப்பேன் என கூறி.. முதலிரவு டூ "அத்தனை" வீடியோவையும் பேஸ்புக்கில் போட்ட கணவன்! புகார்

India

oi-Rajkumar R

போபால் : திருமணமான முதல் நாளிலிருந்து தனது மனைவி வீட்டுக்குள் கால் வைத்ததில் இருந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளையும் வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளங்களை பதிவிட்ட கணவன் முதல் இரவு உள்ளிட்ட அந்தரங்க நிகழ்வுகளையும் படம் எடுத்து பேஸ்புக்கில் பதிவிட்டதாக மனைவி ஒருவர் பரபரப்பு புகார் அளித்திருக்கிறார்.

சமூக வலைதளங்களின் ஆதிக்கம் பெருகிவிட்ட இந்தக் காலத்தில் அன்றாட நிகழ்வுகள் தொடங்கி அனைத்தையும் வீடியோவாக எடுத்து பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிடுவது பலரது வழக்கமாக உள்ளது.

காலையில் 70 தொடங்கி தூங்கச் செல்வது வரை பேஸ்புக்கிலும் இன்ஸ்டாகிராமிலும் ஸ்டேட்டஸ் வைக்காவிட்டால் பலருக்கு தூக்கமே வராது. மேலும் புகைப்படங்களை விட பலருக்கு வீடியோக்களை வெளியிடுவதில் தான் ஆர்வம் அதிகம்.

ஆபாச படத்தால் வந்த வினை.. லைவில் கதறியழுத மனைவி.. கேட்டதும் ஷாக் ஆன மருத்துவர்கள்!

English summary

A wife has filed a sensational complaint that her husband has been recording various activities since the first day of marriage and posting them on social media, including the first night.