ஏன்... எதற்கு... பிரதமர் மோடி பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பது இல்லை? காங்கிரஸ் சரமாரி கேள்வி

India

oi-Nantha Kumar R

ஜெய்ப்பூர்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏன் பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பது இல்லை என கேள்வி எழுப்பிய மல்லிகார்ஜூன கார்கே, காங்கிரஸ் கட்சி ஒத்த சித்தாந்தங்கள் கொண்ட கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைக்க விரும்புகிறது என தெரிவித்தார்.

காங்கிரஸ் கட்சியை பலப்படுத்தும் நோக்கில் அதன் இடைக்கால தலைவர் சோனியாக காந்தி செயல்பட்டு வருகிறார். தொடர்ந்து கட்சி தலைவர்களுடன் அவர் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

இதன் ஒருபகுதியாக காங்கிரஸ் கட்சியை மறுசீரமைப்பு, கட்சியை பலப்படுத்துவது பற்றி இந்தியாவில் உள்ள கட்சி தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது.

English summary

‘I don’t understand why Prime Minister Narendra Modi never comes in front of the press. The Congress party wants alliances with other like-minded parties ’’ says Congress Mallikarjun kharge.