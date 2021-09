பவானிபூரில் கேம் ஸ்டார்ட்.. நாடு முழுக்க பாஜகவிற்கு முடிவுரை ஆரம்பம்.. மம்தா பானர்ஜி சூளுரை

India

oi-Veerakumar

கொல்கத்தா: பவானிபூரில் கேம் ஆரம்பித்து விட்டது, இந்திய அளவில் இது எதிர் தரப்பின் வெற்றிக்கு முடிவுரை எழுதும் என்று, மேற்கு வங்க மாநில முதல்வரும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்தார்.

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் பவானிபூர், ஜாங்கிபூர், சாம்செர்காஞ்ச் ஆகிய 3 தொகுதிகளுக்கு செப்டம்பர் 30ம் தேதி இடைத்தேர்தல்கள் நடைபெற உள்ளது.

இந்தத் தேர்தலில் பவானிபூர் தொகுதியில் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி போட்டியிடுகிறார்.

West Bengal Chief Minister and Trinamool Congress leader Mamata Banerjee has said that the game has started in Bhawanipur and it will mark the end of the BJP's victory in India.