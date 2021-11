ஹிமாச்சல பிரதேசம் இடைத் தேர்தலில் டெபாசிட்டை இழந்து தோற்ற பாஜக! தலைமை மீது திரும்பும் அதிருப்தி

India

oi-Veerakumar

சிம்லா: ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில், இடைத்தேர்தல் நடந்த மூன்று சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும், மண்டி லோக்சபா தொகுதியிலும் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்று அசத்தியது. பாஜக அனைத்து இடங்களிலும் தோல்வியை தழுவியுள்ளது.

ஆளும் கட்சியாக இருந்தபோதிலும், ஒரு சட்டசபை இடைத் தேர்தலில் பாஜக டெபாசிட்டை இழந்து படுதோல்வியடைந்துள்ளது.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் அடுத்த ஆண்டு நவம்பரில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், முதல்வர் ஜெய் ராம் தாக்கூர் தலைமையிலான பாஜக அரசின் செயல்திறனுக்கான மதிப்பீடாக இந்த இடைத்தேர்தல்கள் பெரிதும் கருதப்பட்ட நிலையில் இப்படி ஒரு ரிசல்ட் வந்தது.

உ.பி.யில் பாஜக 108 தொகுதிகளை இழக்கும்! பஞ்சாப்பில் பூஜ்யம்! பரபர சி-வோட்டர் சர்வே

English summary

Assembly elections are set to take place in Himachal Pradesh by the end of next year. JP Nadda, the party's national leader, is from Himachal Pradesh. It was therefore felt that this election defeat was likely to be seriously discussed in BJP executive meeting. But reports say that's just not the case.