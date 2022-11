மோடி ஆட்சியில் "அமைச்சர்".. இப்போ காங்கிரஸில் தஞ்சம்.. ஆஹா குஜராத்தில் தேர்தல் களத்தில் ட்விஸ்ட்

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத்தில் நரேந்திர மோடி முதலமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் மாநில அமைச்சராக பணியாற்றிய பாஜக மூத்த தலைவர் ஜெய்நாராயண் வியாஸ் இன்று காங்கிரஸில் இணைந்துள்ளார்.

அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகர்ஜூன கார்கே முன்னிலையில் ஜெய்நாராயண் வியாஸ் கட்சியில் இணைந்திருக்கிறார்.

மாநிலத்தில் இன்றும் இரண்டு நாட்களில் தேர்தல் தொடங்க உள்ள நிலையில் பாஜகவின் முக்கிய 'தலை' ஒன்று காங்கிரஸில் இணைந்திருப்பது பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Senior BJP leader Jainarayan Vyas, who served as a state minister in Gujarat during Narendra Modi's tenure as chief minister, has today joined the Congress. Jainarayan Vyas joined the party in the presence of Congress president Mallikarjuna Kharge at an event held in Ahmedabad. With the election to begin in the state in two days, the joining of a major 'head' of the BJP to the Congress has created a lot of buzz.