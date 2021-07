வாழ்நாளில் பார்க்காத அளவுக்கு திடீரென மொத்தமாக பெய்த மழை.. மிதக்கும் கோவா.. கலங்கும் முதல்வர்

India

oi-Veerakumar

பானாஜி: கோவா மாநிலத்தில் திடீரென எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு பெய்த மழையின் காரணமாக அங்கு பல ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு பெரும் வெள்ளம் சூழ்ந்து பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

உலகம் முழுக்கவே வெப்பமயமாதல் தொடர்பான, பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக கடுமையான வானிலை மாற்றங்கள் நிலவி வருகின்றன.

கனடாவில் வரலாறு காணாத வெப்பநிலை நிலவுகிறது என்றால், ஜெர்மனியில் திடீரென பெருமழை பெய்து சாலைகளில் நிற்கும் வாகனங்கள் கூட வெள்ளம் அடித்து செல்லும் அளவுக்கு நிலைமை மோசமாகிறது. இதேபோலத்தான் வரலாறு காணாத அளவுக்கு சீனாவில் பெரும் மழை மற்றும் வெள்ளம் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

மகாராஷ்டிராவை புரட்டிப் போடும் மழை, வெள்ளம்.. 2 நாட்களில் 129 பேர் பலி.. சாலைகள் மாயம்

English summary

Heavy rain lashes Goa causing damage to the public property. Roads and bridges gone. Goa CM says, he never saw such type of intensive rain in his lifetime and prime minister Narendra Modi called him and enquire about the safety and well-being of the people of Goa.