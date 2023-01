மளமளவென சரிந்த மண்.. கண்முன்னே புதைந்த கோயில்! உத்தராகண்ட் ஜோஷிமத் கொடூரம்.. அலறிய பயணிகள்

India

டேராடூன்: உத்தராகண்ட் மாநிலத்தின் ஜோஷிமத் நகரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நிலச்சரிவு மற்றும் நிலவெடிப்பு பிரச்னை காரணமாக சுற்றுலாப்பயணிகளின் வருகை பாதியாக குறைந்திருக்கிறது. இதனால் இவர்களின் வருகையை நம்பி வாழ்வாதாரத்தை நடத்தி வரும் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

உத்தராகண்ட் மாநிலத்தின் சமோலி மாவட்டத்தில்தான் இந்த ஜோஷிமத் நகரம் அமைந்திருக்கிறது. இந்த நகரத்தை கடந்து விட்டால் வெறும் மலைகள்தான். சொல்லப்போனால் இமயமலைக்கு செல்பவர்களுக்கு இது ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட் மாதிரி. இவ்வாறு இருக்கையில் இந்த இடத்தில் கடந்த சில நாட்களாக நிலச்சரிவும், நிலவெடிப்பும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதனால் வீடுகளில் விரிசல் விழத் தொடங்கியுள்ளன. தற்போது கோயில் ஒன்று மண்ணில் சரிந்து புதையுண்டுவிட்டது.

சுமார் 600க்கும் அதிகமான கட்டிடங்கள் விரிசல் விட்டுள்ளன. 40 குடும்பங்கள் இங்கிருந்து வெளியேறி நடுங்கும் குளிரிலும் வெட்டவெளியில் தங்கியுள்ளன. இவர்களை பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைப்பதற்கு மாநில அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்நிலையில் இன்று நகரத்தின் மேலும் சில பகுதிகளில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதால் மக்கள் வீடுகளைவிட்டு வெளியேறியுள்ளனர். தற்போது வரை மூவாயிரம் பேர் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

