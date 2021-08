அடுத்த 24 - 36 மணி நேரத்தில்.. காபூலில் இன்னொரு தாக்குதல் நடக்கலாம்.. ஜாக்கிரதை: பிடன் எச்சரிக்கை

India

oi-Shyamsundar I

காபூல்: காபூல் விமான நிலையில் இன்னொரு தீவிரவாத தாக்குதல் நடக்க அதிக வாய்ப்பு உள்ளது, அடுத்த 24 முதல் 36 மணி நேரத்தில் தீவிரவாத தாக்குதல் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்று அமெரிக்க அதிபர் பிடன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

ஆப்கானிஸ்தானின் காபூல் விமான நிலையத்தில் கடந்த வியாழக்கிழமை இரவு கொடூரமான தீவிரவாத தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. விமான நிலையத்திற்கு வெளியே அடுத்தடுத்து 4 இடங்களில் மோசமான மனித குண்டு வெடித்தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. அமெரிக்க படைகள் ஆப்கானிஸ்தானில் இருப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.

ஆப்கானிஸ்தானில் போருக்கு பின்பாக நடந்த மிகப்பெரிய தீவிரவாத தாக்குதலாக இது பார்க்கப்படுகிறது. முக்கியமாக அமெரிக்க படையினரை குறி வைத்து இந்த மோசமான தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்க வீரர்கள் 13 பேர் இந்த தாக்குதலில் பலியாகி உள்ளனர்..

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 45,058 பேருக்கு கொரோனா.. கேரளாவில்தான் அதிகம்.. மோசமாகும் நிலை

English summary

Kabul Airport Bomb Blast: More attacks can happen in the next 24-36 hours, people should not go near the airport says US President Biden.