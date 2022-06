காதல் தோல்வி, மலை உச்சி! மரண விளிம்பில் இளம் பெண்! மின்சார கனவு பிரபுதேவா ஸ்டைலில் காப்பாற்றிய எஸ்.ஐ

India

oi-Nantha Kumar R

இடுக்கி: கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் காதலன் திருமணத்துக்கு மறுத்ததால் வாழ்க்கையை வெறுத்து மலை உச்சியில் இருந்து கீழே குதித்து தற்கொலை செய்ய முயன்ற 26 வயது இளம்பெண்ணை தனது சாமர்த்திய பேச்சால் எஸ்ஐ ஒருவர் காப்பாற்றிய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டம் அடிமாலி போலீஸ் நிலையத்தில் சப் இன்ஸ்பெக்டராக இருப்பவர் கே எம் சந்தோஷ். இவர் வழக்கம்போல் பணி செய்து கொண்டிருந்தார்.

English summary

In kerala Idukki aidmali 26 year old woman trying to commits suicie after her lover denied to marry her. But she was saved due to the timely intervention of the police SI KM Santhosh.