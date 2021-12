"எங்க அம்மாவையா சீண்டுற.." 70 வயது ஆணை.. அடித்து கொன்று வயலில் வீசிய சிறுமிகள்!

India

oi-Jeyalakshmi C

வயநாடு: 70 வயது முதியவரை இரண்டு சிறுமிகள் கோடாரியால் அடித்துக்கொன்று சாக்கு மூட்டையில் கட்டி வீசியுள்ளனர். காவல்நிலையத்தில் சரணடைந்த சிறுமிகள் கொலைக்கான காரணத்தையும் போலீசில் கூறியுள்ளனர்.

கேரளா மாநிலம் வயநாடு அருகே உள்ள அம்பலவாயல் கிராமத்தில் உள்ள வயல் வெளியில் சாக்கு மூட்டை ஒன்று ரத்தக்கறைகளுடன் கிடந்தது. அந்த மூட்டையில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசவே, அச்சமடைந்த கிராம மக்கள் சிலர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் அளித்தனர்.

சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் மூட்டையை பிரித்து பார்த்தனர். அதில் முதியவர் ஒருவரின் உடல் படுகாயங்களுடன் இருந்ததைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தனர். அந்த உடலைக் கைப்பற்றி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். யார் அந்த முதியவர், அவர் கொலை செய்யப்பட்டது எப்படி என்று காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர்.

அமெரிக்காவின் கொலராடோ மாகாணத்தில் 6 இடங்களில் மர்ம நபர் துப்பாக்கிச் சூடு- 5 பேர் பலி

கொலை செய்யப்பட்ட அந்த முதியவரின் பெயர் முகம்மது கோயா என்றும் 70 வயதான அந்த முதியவர் தனது மனைவியுடன் அம்பலவாயல் அருகே ஆரியம்கொல்லி பகுதியில் வசித்து வந்தவர் என்றும் தெரியவந்தது.

கொலை செய்தது யாராக இருக்கும் என்று காவல்துறையினர் விசாரித்து வந்த நிலையில் தாங்கள்தான் கொலை செய்தோம் என்று கூறி இரண்டு சிறுமிகள் காவல்நிலையத்தில் சரணடைந்தனர்.

English summary

Two girls beat a 70-year-old man with an ax and threw him in a sack. The girls who surrendered at the police station also told the police the reason for the murder.