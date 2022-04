முள்ளை முள்ளால் எடுங்க! இந்துக்களே வன்முறையாளர்களை கல், செங்கல்லால் தாக்குங்க! பாஜக எம்பி சர்ச்சை

India

oi-Nantha Kumar R

போபால்: மத்திய பிரதேச மாநிலம் கார்கோன் ராமநவமி வன்முறை தொடர்பாக அந்த தொகுதி பாஜக எம்பி கஜேந்திர பட்டேல் சர்ச்சைகுரிய வகையில் பேசியுள்ளார். அதாவது இந்துக்களுக்கு எதிராக வன்முறையை உருவாக்கி கற்களை வீசுவோர் மீது இரட்டை வேகத்தில் கல், செங்கற்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தி பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார்.

இந்தியாவின் சில மாநிலங்களில் இந்த மாத துவக்கத்தில் ராமநவமி ஊர்வலம் நடந்தது. அப்போது சில இடங்களில் வன்முறை வெடித்தன. இதில் பொதுச்சொத்துக்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன.

குறிப்பாக மத்திய பிரதேச மாநிலம் கார்கோன் பகுதியில் ஏப்ரல் 10ல் நடந்த ராமநவமி ஊர்வலத்தில் வன்முறை உருவானது. இருதரப்பின் மோதிக்கொண்டதில் கற்கள் வீசப்பட்டு வாகனங்கள் தீவைத்து எரிக்கப்பட்டன. போலீசார் உள்பட ஏராளமானவர்கள் காயமடைந்தனர்.

English summary

BJP MP Gajendra Patel courted controversy after he delivered provocative remarks in Madhya Pradesh’s violence-hit Khargone. In the wake of stone pelting and arson in Khargone on Ram Navami, Gajendra Patel warned stone-pelters and said, “Eent ka jawab patthar se denge (Stones will be answered with bricks).” The Lok Sabha MP also called on the people to “be prepared to hit back”.