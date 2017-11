என்னங்க சொல்றீங்க.. "கிச்சடி" இந்தியாவின் தேசிய உணவா??

டெல்லி: தேசிய உணவாக கிச்சடியை மத்திய அரசு அறிவிக்கவே இல்லை என மத்திய உணவு பதப்படுத்துதல் துறை அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

டெல்லியில் நாளை முதல் 5-ந் தேதி வரை "உலக உணவு- இந்தியா 2017" கருத்தரங்கம் நடைபெறுகிறது. மத்திய உணவுத் துறை அமைச்சகாமும் இந்திய தொழில்துறை கூட்டமைப்பும் இணைந்து இக்கருத்தரங்கை நடத்துகின்றன.

இக்கருத்தரங்கில் 200 சர்வதேச நிறுவனங்கள் பங்கேற்கின்றன. நாளை மறுநாள் மாலை இக்கருத்தரங்கில் பிரபல சமையல் கலைஞர் சஞ்சீவ் கபூர் உலக சாதனைக்காக 800 கிலோ கிச்சடியை தயாரிக்க உள்ளார்.

Enough Khichdi cooked up on a fictitious 'National Dish’. It has only been put for a record entry in #WorldFoodIndia.