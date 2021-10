இடுக்கி, கோட்டயத்தில் இடைவிடாமல் அதீத கனமழை.. நிலச்சரிவில் 3 பேர் மரணம், பலரை காணவில்லை

India

oi-Velmurugan P

கோட்டயம்: கேரளாவில் பல பகுதிகளில் ரெட் அலார்ட் காரணமாக கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக கோட்டயம் மற்றும் இடுக்கி மாவட்டங்களில் மிக மிக கனமழை பெய்து வருகிறது. விடாமல் கொட்டி வரும் அதீத மழையால் இருமாவட்டங்களில் பல இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. கோட்டிக்கல்லில் நிலச்சரிவில் சிக்கி 3 பேர் பலியாகி உள்ளனர். 10 பேரை காணவில்லை என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அரபிக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை காரணமாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம், பத்தினம் திட்டா, கோட்டயம், எர்ணாகுளம், இடுக்கி, திருச்சூர் மற்றும் பாலக்காடு ஆகிய ஆறு மாவட்டங்களுக்கு ரெட்அலாரட் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது.

நாளைக்கு பாருங்க.. கேரளாவில் 150 முதல் 200 மி.மீ. மழை கொட்டும்.. உஷாராக இருங்கள்.. வெதர்மேன்

இதேபோல் திருவனந்தபுரம், கொல்லம், ஆழப்புலா, மலப்புரம், கோழிக்கோடு, மற்றும் வயநாடு ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலார்ட் விடுத்து இருந்தது. மேலும் கண்ணூர் மற்றும் காசர்கோடு மாவட்டங்களில் மஞ்சள் எச்சரிக்கை இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்திருந்தது.

English summary

Heavy rains due to Red Alert in many parts of Kerala. Kottayam and Idukki districts in particular have received heavy rainfall. Landslides have been reported in many parts of the two districts due to incessant rains. Three people have been killed in a landslide