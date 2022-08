பாஜக பிரமுகரை கொல்ல முயற்சி.. கைதாகி ஜாமினில் வந்த காங்கிரஸ் கவுன்சிலருக்கு பாலாபிஷேகம்..

India

போபால்: மத்திய பிரதேசத்தில் மாநகராட்சி தேர்தலில் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பாஜக பிரமுகரை கொலை செய்ய முயன்று சிறை சென்று ஜாமீனில் வெளியே வந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் கவுன்சிலருக்கு அவரது ஆதரவாளர்கள் பாலாபிஷேகம் செய்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியாவில் பல்வேறு பகுதிகளில் குற்றம் செய்பவர்களை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கின்றனர். அவர்கள் ஜாமீன் அல்லது தண்டனை காலம் முடிந்து வெளியே வரும்போது ஆதரவாளர்கள் வரவேற்பு கொடுப்பது அவ்வப்போது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தும்.

அந்த வகையில் தான் தற்போது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் பாஜக பிரமுகரை கொலை செய்ய முயற்சித்த வழக்கில் சிறை சென்று திரும்பிய காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு மேளதாளத்துடன் மாலை அணிவித்து ஆதரவாளர்கள் மரியாதை செய்து ஊர்வலமாக அழைத்து சென்ற சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

Supporters of a Congress corporator, accused of attempting to kill a BJP functionary, gave him a milk bath and welcomed him by beating drums after he was released on bail from a jail here in Madhya Pradesh.